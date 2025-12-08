Bus extraurbano impacta contra una vivienda en Quiché

Dos personas que se encontraban dentro de la vivienda fueron trasladadas a un centro hospitalario.
Elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios Departamentales respondieron al llamado de auxilio tras el reporte de que un transporte colectivo chocó contra una vivienda donde se vendían tortillas.
Cuando el extraurbano impactó en el inmueble, también colisionó un vehículo tipo picop en la parte lateral del mismo bus.
Los bomberos acudieron al Cantón Camanchaj, del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché para brindar atención pre hospitalaria.
En el lugar atendieron a 4 personas con crisis nerviosa mientras que a dos personas que laboraban en la tortillería, fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial.
Unicamente se reportan daños materiales y se esperan cifras sobre el recuento de pérdidas materiales.