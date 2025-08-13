Video: Autobús atropella a una pareja en Sololá

Una cámara captó el momento justo en que la pareja cae bajo el bus.
Un accidente de registró este miércoles 13 de agosto en la ruta de Panajachel, Sololá.
Todo ocurrió cuando un bus colisionó contra una pareja que se conducía en un vehículo de dos ruedas.
Una cámara del sector captó el momento en que la pareja va por el carril izquierdo, sin notar que atrás va el bus.
Cuando el piloto del transporte colectivo acelera pasa encima de ambos.
Mira aquí el video:
Bomberos acudieron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital Nacional de Sololá. Hasta ahora se desconoce su estado de salud.