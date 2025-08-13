Menor de 16 años fue acosada por dos hombres en plena calle

Los gritos de la menor alertaron a los vecinos, quienes lograron detener a los dos sujetos.
Una menor de 16 años caminaba por una calle de Huehuetenango cuando dos sujetos le interceptaron el paso.
Según testimonios de vecinos, los hombres intentaron hablarle pero cuando ella quizo equivarlos, comenzaron a tocarla por la fuerza.
La menor comenzó a gritar y a pedir ayuda. En ese momento se acercó un grupo de vecinos para auxiliarla, mientras que otro grupo alertó a la Policía Nacional Civil (PNC).
Al llegar al lugar, los agentes lograron la detención de Santos Valeriano Mejía Imul de 30 años y Santiago Tipaz de Jesús de 26 años, quienes fueron llevados a la subestación, señalados de agresión sexual.
La menor fue llevada al Ministerio Público (MP) junto a su madre, para dar inicio con las investigaciones.
