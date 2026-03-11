Versión Impresa
¡Dramático video! Imágenes posteriores al crimen de conductora en zona 12

  • Por Jessica González
11 de marzo de 2026, 07:40
La víctima se conducía junto a su hijo de 8 años, quien resultó ileso. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las imágenes muestran cómo quedó el auto, mientras se escuchan gritos de dolor. 

EN CONTEXTO: ¡Disparos en zona 12! Conductora es asesinada cuando viajaba junto a un niño

Un ataque armado se registró durante la noche del martes 10 de marzo, en la 46 calle y 1a. avenida de la colonia Monte María I, zona 12.

Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años, conducía de regreso a su hogar junto a su hijo, de 8 años, cuando fue emboscada por hombres armados que se conducían en una motocicleta, quienes la asesinaron a tiros. 

Los múltiples disparos hicieron que Barbosa perdiera el control de su auto y terminara empotrada contra una vivienda. 

El menor resultó ileso y fue atendido con crisis nerviosa, por lo que fue resguardado por los paramédicos.

Imágenes posteriores al crimen muestran la escena de dolor que vivieron los familiares.

