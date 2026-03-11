¡Dramático video! Imágenes posteriores al crimen de conductora en zona 12

Las imágenes muestran cómo quedó el auto, mientras se escuchan gritos de dolor.
Un ataque armado se registró durante la noche del martes 10 de marzo, en la 46 calle y 1a. avenida de la colonia Monte María I, zona 12.
Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años, conducía de regreso a su hogar junto a su hijo, de 8 años, cuando fue emboscada por hombres armados que se conducían en una motocicleta, quienes la asesinaron a tiros.
Los múltiples disparos hicieron que Barbosa perdiera el control de su auto y terminara empotrada contra una vivienda.
El menor resultó ileso y fue atendido con crisis nerviosa, por lo que fue resguardado por los paramédicos.
Imágenes posteriores al crimen muestran la escena de dolor que vivieron los familiares.