¡Un clic puede ponerte en peligro! La alerta por estafas en línea

-

Ingresar a uno de esos falsos enlaces puede comprometer tu información.

EN CONTEXTO: Ciberdelincuentes acechan identidades digitales en Guatemala

Muchos estafadores están enviando "enlaces falsos" que aparentan ser de instituciones del Estado o entidades bancarias, con el fin de ofrecer supuestos premios que debes canjear.

Pero ojo, todo se trata de un engaño que puede ponerte en riesgo.

Por ello, Promotores de la organización comunitaria para desarrollar una Cultura de Paz y Prevención de la violencia en Guatemala (UPCV) hacen un llamado para no dejarse engañar y confirmar la veracidad de los enlaces en sitios oficiales.

Alerta con las estafas en línea.



Estafadores se hacen pasar por entidades bancarias o instituciones del Estado para engañarte.



⚠️ Si recibes un mensaje o correo electrónico sospechoso, repórtalo al 110 de la PNC.



No te enredes, la seguridad empieza contigo.… pic.twitter.com/rAGSHlvlDK — UPCV (@UPCV_gt) March 9, 2026

Estructuras criminales

Investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) confirman que las estructuras criminales han perfeccionado su operatividad, pasando del simple asalto en vía pública a sofisticados esquemas de fraude financiero y logística transnacional.

Asimismo, las estafas con tarjetas de regalo y las ventas fraudulentas en sitios web legítimos se han convertido en una de las principales amenazas para los guatemaltecos.

Por otro lado, autoridades de tránsito afirman que las estafas realizadas a través de enlaces han aumentado en estos días de febrero. Criminales se hacen pasar por personal de Emetra para notificar a diferentes usuarios sobre supuestas multas o sanciones pendientes de pago.

Ten cuidado, y si recibes un mensaje o correo electrónico sospechoso, repórtalo al 110 de la PNC.