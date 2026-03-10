Gremial de Transporte: "Alza en combustibles podría afectar el costo de pasajes"

-

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros solicita una reunión con las autoridades para encontrar soluciones sostenibles ante el alza del combustible.

Este martes 10 de marzo, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) publicó un comunicado indicando que solicitan una reunión con las autoridades para tratar el tema del alza de precio del combustible a nivel nacional debido a sucesos internacionales.

Además, indican que se han visto afectados concretamente en el caso del Diésel, insumo indispensable para la prestación de sus servicio, el cual sumado a otros incrementos en los insumos de igual importancia como el aceite, lubricantes, repuestos en general, llantas, entre otros, son los que generan un impacto significativo en los costos operacionales en el sector.

De esa cuenta, la reunión que solicitan es de carácter urgente ya que "la sumatoria en los incrementos de nuestros insumos nos obliga a plantearnos un incremento en la tarifa del servicio que brindamos, por ello, reiteramos la urgencia de nuestra iniciativa a reunirnos con las autoridades que tengan el poder de tomar decisiones que coadyuven la continuidad de nuestro servicio sin afectar la economía de nuestros usuarios", refiere la publicación.