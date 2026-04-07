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Identifican a víctimas de bus que cayó a una hondonada en Villa Canales

  • Por Reychel Méndez
07 de abril de 2026, 08:20
El accidente dejó daños materiales y personas afectadas. (Foto: PMT Villa Canales)

El accidente dejó daños materiales y personas afectadas. (Foto: PMT Villa Canales)

Tres personas fueron trasladadas hacia un centro asistencial tras el percance.

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Durante las primeras horas de este 7 de abril, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales informó sobre un percance vial que involucra un transporte colectivo. 

Por causas que aún se desconocen, el conductor de un bus perdió el control cuando se conducía por la bajada de la aldea El Tablón y terminó en una hondonada con pasajeros a bordo.

Minutos más tarde se presentaron los Bomberos Voluntarios al lugar, donde atendieron a algunas personas afectadas, tres de ellas trasladadas a centros asistenciales.

Las víctimas trasladadas fueron identificadas como Maritza Real de 55 años de edad, Helen Pineda de 35 y María del Carmen García de 35. 

De este accidente también se reportaron daños materiales.

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