El sospechoso de disparar en la gala donde estaba Trump comparece ante la justicia

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Se espera que el sospechoso se presente ante la justicia federal de Washington este lunes.

Este lunes 27 de abril, el sospechoso de ser responsable de un tiroteo en una cena de gala a la que asistía Donald Trump, deberá enfrentar por primera vez a la justicia.

Este ataque armado se registró el pasado sábado 25 de abril en Washington, D.C. en un evento desarrollado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Donald Trump indicó en una entrevista que el sospechoso había escrito un manifiesto "anticristiano". (Foto: AFP)

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, comparecerá a la justicia a las 13:00 horas este lunes. Varios medios estadounidenses lo han identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.

La comparecencia será breve y se prevé que inicialmente lo acusen de agresión contra un agente federal y uso de un arma de fuego durante un delito de violencia, aunque la lista de cargos puede aumentar.

Sobre el ataque en el evento

Trump, que fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.

Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el domingo a CBS que según la investigación preliminar el sospechoso "apuntaba a miembros de la administración". Aunque las investigaciones determinarán lo sucedido.

El aprehendido comparecerá a la justicia esta tarde. (Foto: AFP)

*Con información de AFP