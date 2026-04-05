Este será el próximo descanso en Guatemala

Prepárate, el próximo asueto está a menos de un mes.
OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo caerá la Semana Santa del 2027?
El descanso de Semana Santa recién terminó y muchos ya se están preguntando cuándo vendrá el próximo asueto.
Este caerá viernes, 1 de mayo, Día del Trabajo, y justamente será un fin de semana largo.
De acuerdo con el Código de Trabajo, decreto No. 1441 del Congreso de la República de Guatemala, el 1 de mayo es catalogado un "día de asueto con goce de salario para trabajadores particulares".
En caso las empresas requieran la presencia de los trabajadores en días festivos, el artículo 128 del código señala que, además del salario que corresponde al día, se debe compensar el tiempo trabajado como horas extras.
Estos son los siguientes descansos que restan del año:
- Año Nuevo: jueves 1 de enero
- Día del Ejército, martes 30 de junio
- Día de la Virgen de la Asunción: sábado 15 de agosto (único feriado y solo para la ciudad capital)
- Día de la Independencia: martes 15 de septiembre
- Día de la Revolución: martes 20 de octubre
- Día de Todos los Santos: domingo 1 de noviembre
Los otros descansos largos:
- 24 de diciembre, Navidad: cae jueves y el descanso inicia desde el mediodía.
- 31 de diciembre, Año Nuevo: cae jueves y se descansará a partir del mediodía.