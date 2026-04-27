Lakers tropiezan ante Rockets mientras Celtics y Spurs se acercan a semifinales

En la acción dominical de los playoffs de la NBA, los Lakers de Los Ángeles no lograron cerrar la serie y cayeron 115-96 en casa de los Houston Rockets, aunque se mantienen arriba 3-1 y a una victoria de avanzar a las semifinales de conferencia.
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LeBron James firmó una actuación discreta con 10 puntos y 9 asistencias, mientras Amen Thompson lideró a los locales con 23 unidades, en un duelo marcado por la ausencia de Kevin Durant en el quinteto texano.
En otros resultados, los Boston Celtics quedaron también 3-1 arriba tras aplastar 128-96 a los Filadelfia 76ers, con 32 puntos de Payton Pritchard y un sólido aporte de Jayson Tatum (30 puntos y 11 asistencias). Por Filadelfia, Joel Embiid regresó y sumó 26 puntos.
En el Oeste, Víctor Wembanyama brilló en su vuelta tras protocolo de conmoción con 27 puntos, 11 rebotes y 7 tapones, guiando a los San Antonio Spurs al triunfo 114-93 sobre los Portland Trail Blazers para tomar ventaja de 3-1 y quedar a una victoria de la siguiente fase.
Además, los Toronto Raptors igualaron 2-2 su serie al vencer 93-89 a los Cleveland Cavaliers, con 23 puntos de Brandon Ingram y Scottie Barnes en un duelo muy cerrado.
Partidos de este lunes:
- Orlando Magic vs. Detroit Pistons - 6:00 p. m. (Orlando lidera la serie 2-1)
- Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder - 7:30 p. m. (Oklahoma lidera la serie 3-0)
- Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves - 8:30 p. m. (Minnesota lidera la serie 3-1)