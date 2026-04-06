Cancillería verifica si hay guatemaltecos entre víctimas de accidente en Honduras

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El percance ocurrió la tarde del Domingo de Ramos y dejó como resultado ocho personas fallecidas y siete más heridas.

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El presidente Bernardo Arévalo informó que la Cancillería mantiene comunicación con autoridades hondureñas para establecer si hay ciudadanos guatemaltecos entre las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, que dejó ocho personas fallecidas y siete heridas.

Durante la conferencia de prensa La Ronda el mandatario indicó que "en este momento la Cancillería está en contacto con su contraparte en Honduras para tratar de establecer si hay o no guatemaltecos dentro de ese accidente".

Añadió que "El Ministerio de Relaciones Exteriores además ofrece cualquier tipo de apoyo y colaboración que sea necesario".

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que la Cancillería se contactó con autoridades hondureñas. (Foto: Archivo / Soy502)

El gobernante señaló que esto es un proceso de diálogo que está en curso en este momento y que se informará cuál fue la respuesta de las autoridades hondureñas.

Según reportes de los cuerpos de socorro de ese país, el accidente involucró a un microbús tipo coaster que había salido desde Antigua Guatemala con destino hacia Tegucigalpa y Comayagua.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades hondureñas, el vehículo de pasajeros colisionó contra la rastra de un tractor que circulaba sobre la carretera.

En el percance murieron ocho personas y siete más están heridas. (Foto: Archivo / Soy502)

El impacto provocó que el conductor perdiera el control, lo que derivó en un choque contra otro automotor y el posterior vuelco de ambas unidades.

Equipos de emergencia trasladaron a siete personas heridas hacia un centro asistencial, mientras que en el lugar quedaron los cuerpos de ocho víctimas mortales.

Las autoridades hondureñas iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.