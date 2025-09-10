Exceso de velocidad: Bus queda colgado en un puente tras un accidente de tránsito

- El percance vial ocurrido este martes dejó al menos ocho personas heridas. OTRAS NOTICIAS: Temblor sacude parte del territorio nacional este martes Los Bomberos Voluntarios informaron de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 66, carretera al Pacífico, en jurisdicción del departamento de Escuintla. El hecho fue protagonizado por un bus extraurbano que conducía en dirección al municipio de Siquinalá, de dicho departamento. Elementos de los bomberos asistieron a las víctimas, quienes en su mayoría sufrieron de crisis nerviosa. También trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla a una persona, identificada como Dora Carmelina Urtria, de 69 años. Dora Carmelina tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios) "Exceso de velocidad" Según testigos, la causa de este accidente fue el exceso de velocidad con la que manejaba el conductor del transporte colectivo. Además, las lluvias que se han reportado y lo resbaladizo del asfalto habrían contribuido a que se diera este incidente. El bus quedó colgando en el puente sobre un río. (Foto: Bomberos Voluntarios) Los cuerpos de socorro dieron aviso a las autoridades correspondientes para señalizar el área y evitar hechos de tránsito, así como de continuar con las diligencias. Bus queda colgado en puente tras accidentarse por exceso de velocidad, según comentarios los testigos.



: Bomberos Voluntarios. pic.twitter.com/HsNrkSTnwG — Geber Osorio (@OsorioGeber) September 10, 2025