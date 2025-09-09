Versión Impresa
Temblor sacude parte del territorio nacional este martes

  • Por Geber Osorio
09 de septiembre de 2025, 16:17
Insivumeh
Un sismo fue sensible durante la tarde de este martes. (Foto ilustrativa: istock)

Los expertos informaron detalles sobre el sismo que se produjo este 9 de septiembre. 

Este 9 de septiembre a las 15:53 horas se registró un temblor de magnitud 3.5 con epicentro en el departamento de Santa Rosa.

El sismo ocurrió a una profundidad de 5 kilómetros, según el informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología (INSIVUMEH).

El movimiento telúrico, de mediana magnitud, fue perceptible en varias zonas de la capital. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas.

