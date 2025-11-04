Versión Impresa
Bus extraurbano volcado en la ruta al pacífico deja varios heridos y dos muertos

04 de noviembre de 2025, 09:35
 Tras el accidente se ha activado una alerta hospitalaria debido al número de heridos. (Foto: Nuestro Diario) 

Un bus extraurbano volcó en el Km 73, en el tramo entre Siquinalá y Escuintla donde según datos preliminares dejó dos fallecidos y múltiples heridos. 

Un accidente de tránsito se registró este martes 4 de noviembre en el kilómetro 73 de la Ruta al Pacífico, en el tramo que conduce de Siquinalá a Escuintla, luego de que un bus de transporte extraurbano volcara por causas que aún se desconocen. 

(Foto: Nuestro Diario)

Tras la emergencia, los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para iniciar las labores de rescate y traslado de heridos al hospital de la localidad, donde se ha activado una alerta ante el número indeterminado de víctimas.

Varios conductores han detenido la marcha y se han acercado a la unidad de transporte y ayudan a evacuar a las personas que puedan salir por sus propios medios del bus volcado.

(Foto: Nuestro Diario)

De forma preliminar los socorristas han indicado que han localizado los cuerpos de dos pasajeros, las labores de rescate continúan en el lugar. 

