Bus extraurbano volcado en la ruta al pacífico deja varios heridos y dos muertos

Un bus extraurbano volcó en el Km 73, en el tramo entre Siquinalá y Escuintla donde según datos preliminares dejó dos fallecidos y múltiples heridos.

Un accidente de tránsito se registró este martes 4 de noviembre en el kilómetro 73 de la Ruta al Pacífico, en el tramo que conduce de Siquinalá a Escuintla, luego de que un bus de transporte extraurbano volcara por causas que aún se desconocen.

Tras la emergencia, los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para iniciar las labores de rescate y traslado de heridos al hospital de la localidad, donde se ha activado una alerta ante el número indeterminado de víctimas.

Varios conductores han detenido la marcha y se han acercado a la unidad de transporte y ayudan a evacuar a las personas que puedan salir por sus propios medios del bus volcado.

De forma preliminar los socorristas han indicado que han localizado los cuerpos de dos pasajeros, las labores de rescate continúan en el lugar.