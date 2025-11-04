Tres niños encuentran a su madre fallecida dentro de su vivienda en Huehuetenango

-

Tres niños quedaron huérfanos al realizar el doloroso hallazgo del cuerpo de su madre dentro de la vivienda que alquilaban. Las autoridades ya investigan este crimen que dejó a la madre con señales de violencia, mientras la PGN asume temporalmente la protección de los menores.

Tres hermanos de 4, 7 y 9 años encontraron el cuerpo sin vida de su madre, Alejandra López, de 37 años, dentro de la vivienda que alquilaban en zona 1 de Huehuetenango.

Los niños habían permanecido durante cuatro días al cuidado de una tía, hermana de la víctima quien los dejó frente a la vivienda poco antes del hallazgo y se retiró.

Hasta el momento se presumen que el actual novio fue el responsable del crimen. (Foto: Nuestro Diario)

Al ingresar a su vivienda los menores se percataron del hallazgo; su madre no reaccionaba y presentaba varias heridas: "Mi mamita no responde y tiene sangre, por favor ayúdenla" expresaron consternados.

Una mujer que pasaba por el lugar se percató del llanto de los niños, ingresó a la vivienda y al presenciar la escena alertó a los socorristas quienes confirmaron que Alejandra ya no presentaba signos vitales, dejando a sus tres hijos en orfandad.

Peritos del MP iniciaron con las investigaciones para dar con el responsable del crimen. (Foto: Nuestro Diario)

Según información preliminar, el cuerpo de Alejandra presentaba heridas cortantes en el cuello, posibles impactos de arma de fuego en la espalda y golpes. Hasta el momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) será el encargado de establecer la causa de muerte.

Al lugar se presentó personal de la Procuraduría General de la Nación y asumió la protección de los tres temporalmente.