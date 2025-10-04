El sello postal que conmemora los 200 años del Ministerio de Finanzas

El sello postal es único, ideal para coleccionistas.
El Ministerio de Finanzas Públicas cumple 200 años y para festejarlo, decidió lanzar un sello postal único, ideal para coleccionistas.
El sello presenta el logotipo conmemorativo del aniversario, nombrado "Legado Financiero" y fue diseñado por el grabador guatemalteco Miguel López.
Tendrá un costo Q25 y estará a la venta en el Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza, ubicado en la 8a. avenida, 20-59 de la zona 1, en el Edificio de Finanzas Públicas., este 3, 6 y 8 de octubre.
Luego de esas fechas estarán disponibles en el Edificio de Correos, en zona 1.