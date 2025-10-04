Versión Impresa
El sello postal que conmemora los 200 años del Ministerio de Finanzas

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de octubre de 2025, 11:48
Conmemoran un legado financiero con sello conmemorativo. (Foto: captura de video, MINFIN)



El sello postal es único, ideal para coleccionistas.

El Ministerio de Finanzas Públicas cumple 200 años y para festejarlo, decidió lanzar un sello postal único, ideal para coleccionistas. 

El sello presenta el logotipo conmemorativo del aniversario, nombrado "Legado Financiero" y fue diseñado por el grabador guatemalteco Miguel López.

Tendrá un costo Q25 y estará a la venta en el Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza, ubicado en la 8a. avenida, 20-59 de la zona 1, en el Edificio de Finanzas Públicas., este 3, 6 y 8 de octubre.

Luego de esas fechas estarán disponibles en el Edificio de Correos, en zona 1.

