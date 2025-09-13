Buscan a Drako, el perro de rescate extraviado en la ruta hacia Antigua Guatemala

Las autoridades de rescate solicitan el apoyo de la población para localizar al canino.
TE PUEDE INTERESAR: Tres menores son arrastrados por el río bajo el puente El Incienso
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre la desaparición de Drako, un elemento K-9 que está extraviado.
Se trata de un ejemplar de Pastor Belga Malinois que forma parte de la Unidad Canina de Rescate de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD).
De acuerdo con la institución, Drako se extravió en la ruta que conecta Santa Cruz del Quiché con Tecpán, vía libramiento de Chimaltenango o la carretera hacia Antigua Guatemala.
Los socorristas solicitaron a la población comunicarse a los teléfonos 5042-7231, 5198-7590 o 1554 si tienen información que ayude a localizar al perro de rescate.