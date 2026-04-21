Buscan evitar la judicialización del paso a desnivel de la Roosevelt

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La obra acumula 80 días de atraso y multas diarias superiores a Q36 mil.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aseguró que prioriza la finalización del paso a desnivel de la calzada Roosevelt sin recurrir, por ahora, a procesos legales que puedan frenar aún más la obra, la cual acumula atrasos, multas y continúa inconclusa.

Durante una citación en el Congreso, el viceministro del CIV, Pedro Martínez, explicó que, aunque existen incumplimientos por parte de la empresa encargada, judicializar el proyecto podría generar un escenario más complejo.

"Un problema de fiscalización, de judicialización y todo eso es lo que menos queremos, porque nos puede pasar que se quede entrampado y que nadie lo pueda tocar. Al final de cuentas, es un problema, porque nosotros queriendo terminarlo, está amarrado a un contrato. Nos deja comprometidos con esa empresa", afirmó.

La reactivación del proyecto se dio en abril de 2025 tras gestiones y citaciones en el Congreso. Estuardo Paredes pic.twitter.com/P7kk7dQynB — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 20, 2026

El funcionario indicó que, en lugar de escalar el conflicto a instancias legales, el protocolo actual se basa en mantener sanciones económicas y presión administrativa para lograr la finalización de la obra.

Bajo ritmo de trabajo

De acuerdo con las autoridades, el paso a desnivel de la Roosevelt se encuentra en su fase final, pero, persisten trabajos pendientes en rampas y señalización.

El monitor de supervisión del Fondo Social de Solidaridad, Guillermo Botrán, detalló que el principal problema es el ritmo de ejecución, influido por la escasa presencia de personal en campo que se limita entre cinco y seis trabajadores por parte de la empresa.

El paso a desnivel de la Roosevelt sigue inconcluso en su etapa final. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, confirmó que el proyecto acumula alrededor de 80 días de atraso, con una multa diaria que supera los Q36 mil. Asimismo, indicó que la empresa no ha respondido a convocatorias oficiales.

En cuanto al tema de sanciones, el FSS explicó que el contrato contempla una fianza que funciona como respaldo económico ante incumplimientos de la empresa.

Detalló que actualmente las multas acumuladas rondan los Q2.9 millones, mientras que la fianza asciende a Q5 millones, es decir, todavía permite mantener vigente el contrato bajo penalización. "Tiene que terminar la empresa sí o sí, a menos de que la multa supere el monto de la fianza, ahorita tenemos un monto de 2 millones 900 mil, la fianza equivale a 5 millones", indicó.

“ Tiene que terminar la empresa sí o sí, a menos de que la multa supere el monto de la fianza ” Guillermo Botrán , monitor Fondo Social de Solidaridad

Botrán añadió que, aunque falta poco para concluir, los avances siguen siendo limitados. "Únicamente falta la protección lateral en la rampa de ingreso... en la rampa de salida están trabajando armadura de losa, drenajes pluviales, pero avanzando muy poco", indicó.

También mencionó que la empresa ha planteado una fecha tentativa de finalización, aunque esta no está confirmada oficialmente, pues la declaración la hicieron solamente de manera verbal. "Ellos pretenden terminar el 25 de mayo... incluso me atrevo a decir que por eso es que no han hecho de manera formal la fecha, porque siempre han venido quedando mal", afirmó.

El paso a desnivel de la calzada Roosevelt inició su construcción en 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Estuardo Paredes ND pic.twitter.com/hi688M9QZd — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 20, 2026

Durante la citación, el diputado José Chic cuestionó la prolongación del proyecto y las condiciones actuales en el área. "Esto debería estar desde el 2023, 24, 25, vamos para el 26... tres años de atraso en un proyecto que no debió haber tardado más de ocho meses", señaló. También expuso el deterioro del entorno y la falta de control en la zona.

Por su parte, el viceministro Martínez indicó: "es un tema un tanto complicado porque se ha tratado de mantener comunicación con ellos (empresa) para dialogar, tratar de resolverlo de la manera conciliatoria, digamos así, para no llegar a las instancias jurídicas... Ha sido un problema porque no hay manera de poder dialogar con ellos", concluyó.