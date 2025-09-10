Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Realizan búsqueda de hombre que fue arrastrado por la corriente de un río

  • Por Geber Osorio
10 de septiembre de 2025, 15:28
Los socorristas buscan a la persona que fue arrastrada por la corriente del río. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los socorristas buscan a la persona que fue arrastrada por la corriente del río. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El desaparecido es un hombre de la tercera edad.

OTRAS NOTICIAS: ¡Alerta! Árbol está a punto de caer en bulevar San Cristóbal (video)

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por la desaparición de una persona que fue arrastrada por la corriente del río Ixpatz.

Por ello, realizan la búsqueda en inmediaciones del río, en el sector dos de la aldea Las Pilas, en jurisdicción de Retalhuleu.

Tanto bomberos como ciudadanos colaboran con la búsqueda. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Tanto bomberos como ciudadanos colaboran con la búsqueda. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El desaparecido fue identificado como: Carlos Perucho Cuac, de 92 años, según indicaron los familiares.

Hasta el momento, no se ha logrado localizar al hombre, por lo que se espera las indicaciones del jefe de operaciones para continuar la exploración.

La búsqueda se hace a inmediaciones del río Ixpatz. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La búsqueda se hace a inmediaciones del río Ixpatz. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Asimismo, están a la espera de solicitar el apoyo de los miembros de la brigada de rescate de la región sur.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar