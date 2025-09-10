Realizan búsqueda de hombre que fue arrastrado por la corriente de un río

El desaparecido es un hombre de la tercera edad.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por la desaparición de una persona que fue arrastrada por la corriente del río Ixpatz.
Por ello, realizan la búsqueda en inmediaciones del río, en el sector dos de la aldea Las Pilas, en jurisdicción de Retalhuleu.
El desaparecido fue identificado como: Carlos Perucho Cuac, de 92 años, según indicaron los familiares.
Hasta el momento, no se ha logrado localizar al hombre, por lo que se espera las indicaciones del jefe de operaciones para continuar la exploración.
Asimismo, están a la espera de solicitar el apoyo de los miembros de la brigada de rescate de la región sur.