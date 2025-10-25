Buscan a Natalia, niña desaparecida en Villa Nueva desde el pasado miércoles

La menor fue vista por última vez el pasado 22 de octubre.
OTRAS NOTICIAS: ¡Urgente! Localizan ocho cadáveres dentro de bolsas plásticas en ruta al Atlántico
Natalia Emyle Diaz Hernandez, de 9 años, desapareció el pasado miércoles 22 de octubre.
Según la alerta Alba-Keneth fue vista por última vez en la colonia Ciudad Real 2, en la zona 12 de Villa Nueva.
La características físicas de la menor son: tez morena clara, cabello de color negro, complexión delgada y ojos de color negro.
Además, Natalia Diaz, quien tiene síndrome de down, mide aproximadamente un metro.
Si tienes información, puedes comunicarte al 1546 de dicha alerta o al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC).