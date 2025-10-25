Buscan a Natalia, niña desaparecida en Villa Nueva desde el pasado miércoles

#AlertaAlbaKeneth⚠️| Natalia Emyle Diaz Hernandez de 09 años de edad. Desapareció el 22 de octubre de 2025, en Colonia Ciudad Real 2, Zona 12, Villa Nueva, Guatemala.



Comparte y ayúdanos con su localización.

Si tienes información llama al 1546. #YoComparto pic.twitter.com/10l2lzEwjC