Buscan a Natalia, niña desaparecida en Villa Nueva desde el pasado miércoles

  • Por Geber Osorio
24 de octubre de 2025, 20:03
Alerta Alba-Keneth
Natalia Diaz fue vista por última vez en la colonia Ciudad Real 2, zona 12 de Villa Nueva. (Foto: Alerta Alba-Keneth)

La menor fue vista por última vez el pasado 22 de octubre.

Natalia Emyle Diaz Hernandez, de 9 años, desapareció el pasado miércoles 22 de octubre.

Según la alerta Alba-Keneth fue vista por última vez en la colonia Ciudad Real 2, en la zona 12 de Villa Nueva.

La características físicas de la menor son: tez morena clara, cabello de color negro, complexión delgada y ojos de color negro.

Además, Natalia Diaz, quien tiene síndrome de down, mide aproximadamente un metro.

Si tienes información, puedes comunicarte al 1546 de dicha alerta o al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC).

