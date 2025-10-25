¡Urgente! Localizan cadáveres dentro de ocho bolsas plásticas en ruta al Atlántico

Los restos humanos se encontraron debajo del puente San Juan este viernes.
Los Bomberos Voluntarios confirmaron la tarde de este viernes 24 de octubre la localización de ocho bolsas plásticas con restos humanos.
Este hallazgo se realizó en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, bajo el puente San Juan, según indicaron los socorristas.
Varias ambulancias arribaron al lugar tras el descubrimiento, el cual ha dejado sorprendidos a los ciudadanos.
El Ministerio Público (MP) procederá con las investigaciones correspondientes. De momento se desconoce la identidad de cada una de las víctimas.
*Noticia en desarrollo.