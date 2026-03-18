Presentarán propuesta para reducir precios de los combustibles y la canasta básica

Carteras del Ejecutivo han trabajado en una propuesta que busca apoyar la economía de las personas.
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El Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco) conocerá una propuesta orientada a reducir los precios de los combustibles y de la canasta básica este 19 de marzo, informó la vicepresidente Karin Herrera.
Dicho planteamiento se hará en respuesta al incremento que estos productos han registrado en los últimos meses y debido al impacto que esto tiene en el costo de vida de la población.
Durante declaraciones a la prensa, Herrera explicó que el Ejecutivo ha dado seguimiento al comportamiento de los precios desde el año pasado y que varias instituciones del Gobierno han estado trabajando en posibles medidas para contener los incrementos.
"Hemos estado dándole seguimiento a los precios de la canasta básica desde el año pasado, en el que en algún momento se propuso implementar una estrategia" indicó la vicemandataria.
Aseguró el tema fue estuvo a cargo de la ministra de Economía Gabriela García y la ministra de Agricultura María Fernanda Rivera, quienes tienen preparada la información que se presentará en el Gabeco.
"Luego tenemos también el seguimiento a los precios de los combustibles, esto nos ha preocupado. Hemos escuchado los diferentes comentarios de la población guatemalteca y es por eso que mañana hemos convocado al Gabeco", señaló la funcionaria.
Precisó que la propuesta será presentada formalmente durante la reunión del gabinete y ya fue conocida previamente por el presidente Bernardo Arévalo.
No obstante, Herrera evitó detallar en qué consistirá específicamente el plan para enfrentar el alza de los combustibles y no precisó si la propuesta será proponer subsidios, la suspensión temporal de impuestos o el endurecimiento de las inspecciones a estaciones de servicio.
En el Gabinete participarán distintas entidades económicas del Gobierno, entre ellas los ministerios de Energía y Monas, Economía, Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala.
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"Mañana se escuchará la presentación, esperamos que se tenga esa estrategia, y en caso de que se necesite algún fortalecimiento, ahí mismo se solicitará", afirmó la vicepresidenta
También se refirió a las denuncias sobre posibles prácticas especulativas en el mercado de combustibles y señaló que el Gobierno mantiene seguimiento a los casos reportados por los consumidores.
En ese sentido, destacó las acciones que ya ha impulsado la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) para investigar irregularidades en estaciones de servicio.
"Sabemos la preocupación de la población, porque esto impacta fuertemente en los bolsillos, y por eso es que será importante la gestión de Diaco y el seguimiento que el Ministerio Público pueda dar a estas denuncias", concluyó Herrera.