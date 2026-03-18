Presentarán propuesta para reducir precios de los combustibles y la canasta básica

-

Carteras del Ejecutivo han trabajado en una propuesta que busca apoyar la economía de las personas.

El Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco) conocerá una propuesta orientada a reducir los precios de los combustibles y de la canasta básica este 19 de marzo, informó la vicepresidente Karin Herrera.

Dicho planteamiento se hará en respuesta al incremento que estos productos han registrado en los últimos meses y debido al impacto que esto tiene en el costo de vida de la población.

Durante declaraciones a la prensa, Herrera explicó que el Ejecutivo ha dado seguimiento al comportamiento de los precios desde el año pasado y que varias instituciones del Gobierno han estado trabajando en posibles medidas para contener los incrementos.

"Hemos estado dándole seguimiento a los precios de la canasta básica desde el año pasado, en el que en algún momento se propuso implementar una estrategia" indicó la vicemandataria.

La propuesta será presentada en el Gabinete Económico. (Foto: Archivo / Soy502)

Aseguró el tema fue estuvo a cargo de la ministra de Economía Gabriela García y la ministra de Agricultura María Fernanda Rivera, quienes tienen preparada la información que se presentará en el Gabeco.

"Luego tenemos también el seguimiento a los precios de los combustibles, esto nos ha preocupado. Hemos escuchado los diferentes comentarios de la población guatemalteca y es por eso que mañana hemos convocado al Gabeco", señaló la funcionaria.

Precisó que la propuesta será presentada formalmente durante la reunión del gabinete y ya fue conocida previamente por el presidente Bernardo Arévalo.

No obstante, Herrera evitó detallar en qué consistirá específicamente el plan para enfrentar el alza de los combustibles y no precisó si la propuesta será proponer subsidios, la suspensión temporal de impuestos o el endurecimiento de las inspecciones a estaciones de servicio.

En el Gabinete participarán distintas entidades económicas del Gobierno, entre ellas los ministerios de Energía y Monas, Economía, Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala.

"Mañana se escuchará la presentación, esperamos que se tenga esa estrategia, y en caso de que se necesite algún fortalecimiento, ahí mismo se solicitará", afirmó la vicepresidenta

También se refirió a las denuncias sobre posibles prácticas especulativas en el mercado de combustibles y señaló que el Gobierno mantiene seguimiento a los casos reportados por los consumidores.

En ese sentido, destacó las acciones que ya ha impulsado la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) para investigar irregularidades en estaciones de servicio.

"Sabemos la preocupación de la población, porque esto impacta fuertemente en los bolsillos, y por eso es que será importante la gestión de Diaco y el seguimiento que el Ministerio Público pueda dar a estas denuncias", concluyó Herrera.