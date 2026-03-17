¿Qué revisan las autoridades en las inspecciones a gasolineras y expendios de gas?

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Autoridades intensifican las inspecciones para evitar la especulación y acaparamiento de los combustibles.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que durante esta semana intensificó las inspecciones a estaciones de servicio y expendios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) conocido como propano.

La cartera de Energía y Minas confirmó que se llevó a cabo la segunda reunión de la mesa técnica del Plan Centinela en la que participaron autoridades del MEM, Ministerio de Economía, Ministerio de Gobernación, Superintendencia de Administración Tributaria y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

En dicha reunión se acordó reforzar las acciones de supervisión de precio, calidad y cantidad a las estaciones de servicio y los expendios de GLP debido a la reciente alza de los costos de los combustibles.

El Plan Centinela verifica precios, calidad y cantidad de los combustibles. (Foto: DIACO / Soy502)

¿Qué se verifica?

El MEM explicó qué es lo que revisan en las estaciones y expendios y qué documentación son los que verifican que estén vigentes y en orden.

En principio las autoridades comprueban que los surtidores entreguen la cantidad exacta de combustible a los consumidores, seguidamente, se extraen muestras de combustibles para llevar a cabo análisis de laboratorio y confirmar su calidad.

Posteriormente las autoridades verifican las condiciones de almacenamiento del combustible y el GLP, asimismo, se constata el correcto cumplimiento de las normas de seguridad.

Por último, en lo que respecta a la documentación legal, se revisan que se encuentren vigentes la licencia de operación, la patente de comercio, la documentación de facturación —para verificar precios—, la certificación de calibración de los surtidores, la póliza de seguro y el certificado de funcionalidad.

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Si las autoridades detectan alguna anomalía procederán con las acciones administrativas y de proceder con las denuncias penales correspondientes.

Inspecciones y denuncias

La cartera de Energía y Minas precisó que de enero a la segunda semana de marzo el Plan Centinela a llevado a cabo 258 monitoreos en estaciones de servicio y expendios de GLP en distintos municipios de Guatemala, Petén, Quetzaltenango, Huehuetenango, Izabal, Sololá, Totonicapán, Retalhuleu y Baja Verapaz.

Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM, confirmó que esta semana se intensificarán las inspecciones del Plan Centinela y se llegará a más departamentos.

El funcionario indicó que no presentaba el cronograma de trabaja para evitar alertar a las estaciones y expendios para que de esa forma la inspecciones revele las verdaderas condiciones en las que trabajan.

La inspección busca garantizar la calidad del producto que reciben los consumidores. (Foto: DIACO / Soy502)

Mientras tanto, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), bajo el respaldo del Ministerio de Economía, presentó 42 denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles delitos de especulación en la venta de combustibles.

Del total de los expedientes presentados, 17 tienen su origen en las verificaciones de campo realizadas por el personal de la Diaco, quienes constataron inconsistencias directas en diversos puntos del país.

Las restantes 25 denuncias se fundamentan en informes de carácter técnico emitidos por el MEM, los cuales confirman alzas injustificadas que carecen de sustento en la estructura de costos real.

Las autoridades no descartan colocar más denuncias en los próximos días cuando se lleven a cabo los análisis de las revisiones y se llegue a más departamento con las inspecciones.