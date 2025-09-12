Diputado pide a la Fedefut buscar estadios y asegurar transmisión de eliminatorias

Diputado Chic propone estadios Pensativo y El Trébol como ubicaciones alternativas para las eliminatorias mundialistas.
El diputado José Chic ha solicitado formalmente a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) que considere otros estadios para los partidos de las eliminatorias mundialistas de la Selección. Según el congresista, el Estadio Doroteo Guamuch Flores presenta problemas logísticos y estructurales que dificultan su uso para encuentros de tal magnitud.
En su propuesta, el legislador sugiere que se evalúen el Estadio Pensativo, ubicado en Antigua Guatemala, y el Estadio El Trébol, en la Ciudad de Guatemala, como opciones para los partidos contra Panamá y Surinam.
Además, Chic envió un oficio al presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, solicitando que se busquen estadios sustitutos adecuados para los partidos de la Selección de Guatemala.
La solicitud también incluye una petición al presidente Bernado Arévalo para gestionar la transmisión en señal abierta de los encuentros de la selección, asegurando que los guatemaltecos puedan disfrutar de los partidos a través de los canales del Gobierno y sus plataformas digitales, sin depender de servicios de pago.
Estas declaraciones fueron realizadas por el diputado José Chic a los medios de comunicación en el Congreso de la República, donde destacó la importancia de garantizar condiciones adecuadas para los partidos de la Selección Nacional.