Diputado pide a la Fedefut buscar estadios y asegurar transmisión de eliminatorias

  • Por Sucely Contreras
12 de septiembre de 2025, 12:57
Legislador José Chic exige que eliminatorias se jueguen en otro estadio y sean transmitidas por el Gobierno.&nbsp;(Foto: AFP)

Legislador José Chic exige que eliminatorias se jueguen en otro estadio y sean transmitidas por el Gobierno. (Foto: AFP)

Diputado Chic propone estadios Pensativo y El Trébol como ubicaciones alternativas para las eliminatorias mundialistas.

El diputado José Chic ha solicitado formalmente a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) que considere otros estadios para los partidos de las eliminatorias mundialistas de la Selección. Según el congresista, el Estadio Doroteo Guamuch Flores presenta problemas logísticos y estructurales que dificultan su uso para encuentros de tal magnitud.

En su propuesta, el legislador sugiere que se evalúen el Estadio Pensativo, ubicado en Antigua Guatemala, y el Estadio El Trébol, en la Ciudad de Guatemala, como opciones para los partidos contra Panamá y Surinam.

El diputado José Chic pide alternativas al estadio Doroteo Guamuch. (Foto: Remodelación Estadio DGF)

Además, Chic envió un oficio al presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, solicitando que se busquen estadios sustitutos adecuados para los partidos de la Selección de Guatemala.

La solicitud también incluye una petición al presidente Bernado Arévalo para gestionar la transmisión en señal abierta de los encuentros de la selección, asegurando que los guatemaltecos puedan disfrutar de los partidos a través de los canales del Gobierno y sus plataformas digitales, sin depender de servicios de pago.

El legislador José Chic sugiere que se evalúen el Estadio Pensativo, ubicado en Antigua Guatemala, y el Estadio El Trébol como alternativas. (Foto: Congreso)

Estas declaraciones fueron realizadas por el diputado José Chic a los medios de comunicación en el Congreso de la República, donde destacó la importancia de garantizar condiciones adecuadas para los partidos de la Selección Nacional.

