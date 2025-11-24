¿Buscas trabajo? Irtra anuncia una nueva oportunidad de empleo

El Irtra ha anunciado una nueva vacante disponible en sus oficinas centrales.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) ha anunciado por medio de sus redes sociales una nueva vacante disponible.
Se trata de un asistente contable para las oficinas centrales de dicha institución, las cuales se ubican en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
Requisitos para la plaza
- Título de Perito Contador (imprescindible)
- Deseable que sea estudiante universitario en carrera afin.
- Habilidad y conocimientos sólidos para el manejo de computadoras (dominio de Excel imprescindible).
- Deseable experiencia de un año en el área contable y conocimiento de SICOIN-Web.
- Disponibilidad para laborar en horarios flexibles.
Entre lo que se ofrece está lo siguiente: prestaciones de ley, capacitación constante y ambiente agradable de trabajo.
Si estás interesado en aplicar a esta vacante, puedes enviar tu currículum vitae a: reclutamiento@irtra.org.gt e indicar en el asunto el nombre de la plaza, esto a más tardar el 5 de diciembre de 2025.