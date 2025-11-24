Corredor Esponja: la solución contra las inundaciones en la ciudad

-

Esta innovadora iniciativa utiliza tanques de infiltración para la recarga de acuíferos, una estrategia vital que busca asegurar el suministro de agua potable a futuro y reducir el riesgo de inundaciones en la Ciudad de Guatemala.

La Municipalidad de Guatemala, a través de Empagua ha impulsado la construcción del Corredor Esponja en la Avenida de las Américas, esta iniciativa innovadora busca recargar el acuífero y reducir el riesgo de inundaciones en la ciudad capital.

Con este proyecto sostenible se fortalece la gestión responsable del agua y la resiliencia urbana, por lo que se garantiza el suministro del líquido vital para las generaciones presentes y futuras, según señalaron las autoridades municipales.

Asimismo, la construcción de este nuevo tanque de infiltración, la ciudad da un paso firme hacia un sistema capaz de adaptarse al cambio climático, reducir el riesgo de inundaciones y proteger las fuentes naturales de agua, agregó dicha entidad.

Los tanques que se utilizarán son desarrollados por Empagua, los cuales tendrán la función de captar el agua de lluvia, filtrarla al subsuelo y recargar los acuíferos, asegurando así la disponibilidad del recurso hídrico en el futuro.

Beneficios del Corredor Esponja

Mejor manejo del agua pluvial y reducción de inundaciones puntuales.

Recarga del acuífero, lo que fortalece la disponibilidad de agua para los vecinos.

Contribución a la adaptación al cambio climático mediante infraestructura verde.

Mejora de la calidad de vida y mayor resiliencia urbana.

"Desde Empagua, la Municipalidad impulsa una visión de ciudad que integra la tecnología, la planificación urbana y el respeto por la naturaleza, consolidando un lugar que avanza hacia el desarrollo sostenible y un lugar que conecta a las personas con la innovación y el entorno natural", mencionaron las autoridades.

También, se tiene previsto que de esta manera se presente una capital cada vez más preparada para enfrentar los retos del cambio climático.