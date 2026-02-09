Graban imprudencia de piloto de bus (Video)

-

Los pasajeros se bajan del transporte colectivo en paradas no establecidas.

Un video compartido en redes sociales deja ver cómo los buses realizan maniobras donde la vida de los pasajeros peligra.

En las imágenes se puede observar cómo un transporte colectivo se para en medio del tránsito para que personas bajen del vehículo mientras los demás carriles circulan y bocinan a las personas que se cruzan y por algunos segundos detienen el paso.

El hecho se reportó en la carretera que conduce al Pacífico y fue grabado por autoridades de tránsito de Villa Nueva que solo documentaron ya que no pueden sancionar a los vehículos en esta ruta.

Buses no utilizan las paradas establecidas en ruta al Pacífico y ponen en riesgo la vida de sus pasajeros. Al no poder sancionarlos esta práctica es más común.#TransitoVN pic.twitter.com/Vv75SxE26p — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 9, 2026

¿Por qué no se puede sancionar?

Según información compartida por Henry Quevedo, Vocero de la PMT de Villa Nueva, las autoridades de tránsito no pueden aplicar sanciones en rutas departamentales debido a las nuevas reformas a la ley de tránsito.

Las autoridades encargadas de regular y organizar el paso vehicular en estas jurisdicciones son los agentes de Tránsito de la PNC.