El bypass de Apopa que buscará descongestionar la zona norte de San Salvador

A finales de febrero estará publicado el proceso de licitación para la construcción, en la que El Salvador depende de la no objeción del Banco Mundial.

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) de El Salvador anunció la próxima licitación para el bypass de Apopa, un proyecto vial de 4.8 kilómetros que unirá la carretera Troncal del Norte con la Panamericana y busca aliviar los congestionamientos en la zona norte de San Salvador.

El proyecto contempla 12 puentes, entre ellos uno atirantado de cuatro carriles que, según el titular Romeo Rodríguez, será el de mayor longitud en El Salvador. Los casi 50 mil vehículos que transitan a diario generan embotellamientos en áreas del norte metropolitano, según el funcionario.

Este bypass conectará desde la Carretera de Oro en el caserío Los Elías hasta la Troncal del Norte, al oeste de Brisas del Norte en Tonacatepeque.

La obra se licitará como un solo proceso, dividido en dos tramos: el primero cubrirá 1.6 kilómetros e incluirá el puente atirantado, mientras que el tramo restante comprenderá la ruta y los puentes previstos.

El bypass de Apopa iniciará en la carretera de Oro, a la altura del caserío Los Elías, próximo al paso a desnivel en la entrada de Apopa.

Fondos millonarios

En septiembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador asignó fondos millonarios para modernizar la infraestructura vial del país. El presupuesto, que asciende a $5 millones 832 mil 468, cuenta con el objetivo central financiar la construcción del bypass de Apopa, en el marco del denominado "Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador".

El monto proviene de un acuerdo de préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El proyecto tendrá cuatro carriles indicaron las autoridades salvadoreñas. (Foto: MOPT)

De acuerdo con la información difundida por el gobierno central, la zona de influencia cubre los distritos de Ciudad Delgado, Tonacatepeque y Apopa, todos ubicados en el departamento de San Salvador.

La propuesta incluye criterios de construcción resiliente, procurando la integración de aspectos sociales y medioambientales: se contemplan paradas de autobús, iluminación y señalización para mejorar la movilidad y seguridad de los habitantes.

El proyecto contempla la construcción de 12 puentes, uno que será atirantado y que tendrá la mayor longitud en El Salvador. (Foto: MOPT)

*Con información de Infobae