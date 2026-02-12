¡Video! Cámara capta a un automóvil cuando embiste a tres personas

-

El responsable de los hechos de tránsito fue alcanzado por las autoridades.

Un vehículo particular fue grabado por una cámara de seguridad cuando embistió a tres personas en el municipio de San Sebastián, departamento de Retalhuleu.

En las imágenes se observa el momento en que el automóvil sale de un callejón y al incorporarse a la calle principal arrolla a un vehículo de dos ruedas que iba en el carril contrario y a los dos tripulantes del mismo.

Por si fuera poco, continúa su marcha y embiste a un bicitaxista que encontró a su paso, por lo que dejó heridas a tres personas en total.

Los transeúntes que se encontraban por el sector dieron aviso inmediatamente a las autoridades para que persiguieran al responsable de los hechos de tránsito que pretendía huir.

Automóvil embiste a 2 personas que se conducían en motocicleta y a un bicitaxista en San Sebastian, Retalhuleu.



Automóvil embiste a 2 personas que se conducían en motocicleta y a un bicitaxista en San Sebastian, Retalhuleu. Con cámaras municipales dieron seguimiento y el conductor fue interceptado.

Metros más adelante fue alcanzado el responsable que conducía el vehículo con placas de circulación P-396DFZ por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Seguridad Ciudadana, según indicaron las autoridades.