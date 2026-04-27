¡Anda suelto! Caballo estuvo a punto de ser atropellado en zona 16

Caballito anda suelto, se ha cruzado en bulevar Austriaco zona 16, casi ha provocado algunos percances.



Aún no aparece el responsable de cuidarlo, se le amarró a un árbol en descenso para puente Cuatro Caminos.



Precaución conductores.#27abr26PMT pic.twitter.com/ecFA8oK9J0