¡Anda suelto! Caballo estuvo a punto de ser atropellado en zona 16

El caballo causó varios percances hasta que logró ser retenido.
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Vecinos del bulevar Austriaco, zona 16, reportaron a un caballo suelto, el cual estuvo a punto de ser atropellado.
Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, afirma que tras varios percances, el animal logró ser amarrado a un árbol que está en el descenso para el puente Cuatro Caminos.
Hasta ahora no se ha encontrado al dueño, por lo que hacen un llamado a los conductores para transitar con precaución por el sector.