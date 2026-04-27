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¡Anda suelto! Caballo estuvo a punto de ser atropellado en zona 16

  • Por Jessica González
27 de abril de 2026, 08:58
El animal logró ser amarrado a un árbol. (Foto: Amilcar Montejo)

El animal logró ser amarrado a un árbol. (Foto: Amilcar Montejo)

El caballo causó varios percances hasta que logró ser retenido.

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Vecinos del bulevar Austriaco, zona 16, reportaron a un caballo suelto, el cual estuvo a punto de ser atropellado. 

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, afirma que tras varios percances, el animal logró ser amarrado a un árbol que está en el descenso para el puente Cuatro Caminos. 

Hasta ahora no se ha encontrado al dueño, por lo que hacen un llamado a los conductores para transitar con precaución por el sector. 

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