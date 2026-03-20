Cabezal colisiona contra paredón y derriba poste eléctrico en calzada La Paz

Cabezal colisiona contra paredón.



Además destruye poste para cableado de energía eléctrica en la bajada de ruta El Atlántico, km. 4.4 zona 18 para calzada La Paz.



Hay bloqueo vehicular en carril auxiliar de colonia Atlántida para cementerio Buganvilias.#TransitoGT #TraficoGT… pic.twitter.com/X57dkhMIVm