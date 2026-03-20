Cabezal colisiona contra paredón y derriba poste eléctrico en calzada La Paz

El tránsito se ha visto complicado en zona 18 y sus alrededores.
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Un accidente de tránsito se reporta en la ruta El Atlántico, kilómetro. 4.4, en la zona 18 en dirección a la calzada La Paz.
Se trata de un cabezal que perdió el control y terminó colisionando contra un paredón y destruyendo un poste eléctrico.
Las autoridades de tránsito reportaron que se registra bloqueo vehicular en carril auxiliar de colonia Atlántida para cementerio Buganvilias.
En el lugar se se encuentra una grúa retirando el obstáculo para habilitar el paso vehicular.