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Cabezal colisiona contra paredón y derriba poste eléctrico en calzada La Paz

  • Por Reychel Méndez
20 de marzo de 2026, 07:03
Autoridades informan&nbsp;bloqueo vehicular en carril auxiliar de colonia Atlántida para cementerio Buganvilias. (Foto: Amilcar Montejo)

Autoridades informan bloqueo vehicular en carril auxiliar de colonia Atlántida para cementerio Buganvilias. (Foto: Amilcar Montejo)

El tránsito se ha visto complicado en zona 18 y sus alrededores.

OTRAS NOTICIAS: Camión pierde el control e impacta dos vehículos en Villa Nueva (video)

Un accidente de tránsito se reporta en la ruta El Atlántico, kilómetro. 4.4, en la zona 18 en dirección a la calzada La Paz.

Se trata de un cabezal que perdió el control y terminó colisionando contra un paredón y destruyendo un poste eléctrico.

Las autoridades de tránsito reportaron que se registra bloqueo vehicular en carril auxiliar de colonia Atlántida para cementerio Buganvilias.

En el lugar se se encuentra una grúa retirando el obstáculo para habilitar el paso vehicular.

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