Camión pierde el control e impacta dos vehículos en Villa Nueva (video)

El transporte pesado intentaba incorporarse en la cuesta del Túnel hacia la CA9, pero no lo logró y terminó retrocediendo, impactando a dos automóviles.
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Durante las primeras horas de este viernes 20 de marzo se reportó un accidente de tránsito que involucró a un camión de carga y a dos vehículos particulares.
Según la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, el transporte pesado intentaba incorporarse en la cuesta del Túnel hacia la CA9, pero al parecer por el exceso de carga no lo logró y terminó retrocediendo, impactando a ambos automóviles.
El hecho sucedió en el kilómetro 17 en dirección al Pacífico, a donde llegaron los bomberos, quienes trasladaron a una persona a un centro asistencial.
En las imágenes se puede observar que uno de los vehículos quedo medio volcado en una cuneta mientras que el camión sosteniéndose en dos llantas sobre el otro vehículo.
Las autoridades de tránsito regulan el paso vehicular y se coordina con grúas para poder retirar los obstáculos.