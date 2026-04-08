Cierre parcial: Cable de alta tensión cae y provoca tránsito en la Aguilar Batres

Cierre vehicular en 34 calle de Batres por trabajos de empresa eléctrica. Cable de alta tensión en 37 calle. Se desvía hacia la vía principal al norte y tránsito detenido al sur. Duración aproximada de una hora.

Se recomienda conducir con precaución. #TransitoVN pic.twitter.com/6JnlDFsEV4