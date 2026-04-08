Cierre parcial: Cable de alta tensión cae y provoca tránsito en la Aguilar Batres

En el sector se ha generado congestionamiento debido a los trabajos de reparación que realiza la empresa eléctrica.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un herido en la zona 10 este miércoles
Un cable de alta tensión cayó este miércoles 8 de abril en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle, por lo que se ha hecho un cierre vehicular en la 34 calle, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Esto ha provocado tránsito lento en el sector, ya que se ha hecho un desvío hacia la vía principal con dirección al norte mientras duren los trabajos de reparación de la Empresa Eléctrica.
Mientras, el tránsito con dirección al sur se encuentra parcialmente detenido, según informaron las autoridades.
Se recomienda conducir con precaución para evitar inconvenientes y de ser posible utilizar vías alternas.