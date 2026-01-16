Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Cable de alta tensión cae sobre ruta al Pacífico y provoca congestionamiento

  • Por Geber Osorio
16 de enero de 2026, 15:23
La vía con dirección hacia el sur se encuentra bloqueada momentáneamente. (Foto: PMT Amatitlán)

La vía con dirección hacia el sur se encuentra bloqueada momentáneamente. (Foto: PMT Amatitlán)

El tránsito lento afecta hasta la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección al sur.

OTRAS NOTICIAS: Asalto provoca ataque armado y deja un herido en la zona 9

Un cable de alta tensión cayó la tarde de este viernes 16 de enero sobre la carretera, en el kilómetro 28.3 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.

De momento la vía en dirección hacia el sur se encuentra bloqueada y el tránsito lento se ha generado hasta la calzada Raúl Aguilar Batres, según reportaron los automovilistas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán y los Bomberos Voluntarios se encuentra brindando seguridad vial en el lugar de los hechos.

Se desconoce el motivo por el que cayó el cable de alta tensión. (Foto: PMT Amatitlán)
Se desconoce el motivo por el que cayó el cable de alta tensión. (Foto: PMT Amatitlán)

Se está a la espera de que la empresa eléctrica pueda proceder con el retiro del cable y evitar que las personas resulten heridas.

La PMT de Villa Nueva ha reportado que el tránsito en el kilómetro 17 está detenido.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar