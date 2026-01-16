Cable de alta tensión cae sobre ruta al Pacífico y provoca congestionamiento

El tránsito lento afecta hasta la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección al sur.
Un cable de alta tensión cayó la tarde de este viernes 16 de enero sobre la carretera, en el kilómetro 28.3 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
De momento la vía en dirección hacia el sur se encuentra bloqueada y el tránsito lento se ha generado hasta la calzada Raúl Aguilar Batres, según reportaron los automovilistas.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán y los Bomberos Voluntarios se encuentra brindando seguridad vial en el lugar de los hechos.
Se está a la espera de que la empresa eléctrica pueda proceder con el retiro del cable y evitar que las personas resulten heridas.
La PMT de Villa Nueva ha reportado que el tránsito en el kilómetro 17 está detenido.