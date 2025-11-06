María Florinda, la guatemalteca que murió en EEUU al equivocarse de dirección

-

La comunidad de Cabricán, Quetzaltenango, lamenta la pérdida de María Florinda Ríos Pérez, la guatemalteca que murió en Whitestown, Indiana, Estados Unidos. Un disparo accidental provino del interior de una vivienda a la que ella y su equipo de limpieza llegaron por error.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan cuerpo de mujer en aparente estado de gestación en Coatepeque

María Florinda Ríos Pérez, una mujer originaria del municipio de Cabricán, Quetzaltenango perdió la vida en un confuso ataque armado ocurrido en Estados Unidos.

María Florinda residía en la aldea Buena Vista de Cabricán, Quetzaltenango y perdió la vida el pasado miércoles en Whitestown, Indiana, Estados Unidos.

(Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Whitestown, el hecho ocurrió alrededor de las 6:49 de la mañana, cuando se recibió una llamada de emergencia por un supuesto intento de invasión a una vivienda en Maize Lane.

(Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a María Florinda sin vida en la entrada de la propiedad. De acuerdo con la investigación preliminar, un disparo proveniente del interior atravesó la puerta principal y la alcanzó.

Se equivocó de dirección

En un inicio se creyó que la víctima intentaba ingresar a la vivienda, pero la policía descartó esa versión tras revisar la evidencia.

Las autoridades indicaron que María Florinda formaba parte de un equipo de limpieza que habría llegado por error a una dirección equivocada. El esposo de la víctima declaró a medios locales que ella se dedicaba a su trabajo y se encontraba cumpliendo con su jornada.

(Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Un compañero de trabajo que la acompañaba fue quien dio aviso a las autoridades. Los agentes intentaron brindarle primeros auxilios, pero ya había fallecido.

El capitán John Jurkash, portavoz de la policía local, señaló que los hechos no respaldan la hipótesis de una entrada ilegal y que el caso parece ser un hecho aislado.

(Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

El informe policial indica que el arma utilizada fue recuperada, y la investigación continúa en coordinación con la Fiscalía del Condado de Boone para establecer responsabilidades.

La comunidad guatemalteca en Indiana y en Cabricán ha expresado apoyo a la familia mientras esperan el avance del proceso judicial y la repatriación del cuerpo a Guatemala.