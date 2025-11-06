Hallan cuerpo de mujer en aparente estado de gestación en Coatepeque

-

El hallazgo conmocionó a una comunidad de Coatepeque, Quetzaltenango, donde el cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años fue descubierto en la orilla de un riachuelo con evidentes señales de violencia.

La mañana de este jueves 6 de noviembre, vecinos de la finca La Esperanza, en Coatepeque, Quetzaltenango, alertaron a los cuerpos de socorro sobre la presencia de "un bulto" cubierto con sábanas en la orilla de un riachuelo.

Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años. Según el informe preliminar, la víctima no usaba prendas de vestir, y además, presentaba señales de violencia.

Los socorristas indicaron que la víctima podría estar embarazada. (Foto: Julio Vásquez/Nuestro Diario)

Sobre el hallazgo los socorristas indicaron que la mujer se encontraba en un aparente estado de gestación y que el deceso ocurrió pocas horas antes del hallazgo.

La escena quedó bajo resguardo de investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las diligencias para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.