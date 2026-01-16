Cada kilómetro es una esperanza para un mejor futuro

-

Durante tres años, Castillo Hermanos ha estado presente en Huehuetenango como una mano amiga en contra de la desnutrición, reduciendo los efectos y atacando las causas, con el objetivo de asegurar un mejor futuro a los niños.

Con la intención de hacer conciencia y participe a los guatemaltecos sobre esta realidad, Castillo Hermanos invita a correr o caminar en la primera edición de ¡Cada Kilómetro Cuenta!

Con la donación de Q150, los corredores estarán apoyando a que 6 mil niños en Huehuetenango, tengan una mejora de condiciones de vivienda: pisos de concreto, cocina ecológica, filtros de agua y un tanque para cosechar lluvia. El pago se realiza a través de eticket.gt.

“ Reducir los riesgos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales es como aseguramos que los nutrientes que consuman los niños estén destinados a su crecimiento y desarrollo ” Abel Bernardino Chun , jefe administrativo de Guatemaltecos por la Nutrición.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de guatemaltecos_por_la_nutricion)

La carrera se estará llevando a cabo el domingo 1 de febrero en el circuito de Avenida Reforma y Las Américas, arrancando frente a Perfumería Fetiche. El costo de participación, incluye: playera, número con chip y medalla.

El kit se entregará el día de la Expo, el sábado 31 de enero en el Obelisco.

Durante estas dos fechas, Guatemaltecos por la Nutrición tendrá en exhibición sus Nutrimóviles, traídas desde España. En estas unidades las familias reciben atención primaria en salud y seguimiento.

Campamento de Guatemaltecos por la Nutrición (Fotografía cortesía: Guatemaltecos por la Nutrición)

Además, los corredores tendrán la oportunidad de conocer casos reales de éxito del programa. En un espacio para los emprendimientos de familias que han logrado vencer la desnutrición, colaborando con su desarrollo social y económico.

En los tres años de estar laborando en Huehuetenango, Guatemaltecos por la Nutrición ha ayudado a más de 18 mil personas.