Se registra caída de ceniza en comunidades por actividad del volcán de Fuego

-

Más de 10 erupciones por hora ha registrado el volcán de Fuego recientemente, elevándose a 4,800 metros de altura.

El volcán de Fuego ha mantenido actividad constante con hasta 12 explosiones por hora, provocando caída de ceniza en comunidades cercanas al coloso, según indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred).

Partículas finas de ceniza han caído sobre las comunidades de Escuintla, siendo Panimaché I y II, Morelia, Santa Sofía y sus alrededores. En la madrugada de este martes 20 de enero, también se generó la caída de material volcánico en las barrancas Seca, Ceniza, Trinidad y Las Lajas.

El boletín vulcanológico diario del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), indica que el volcán de Fuego mantiene desgasificación por las erupciones, las cuales son de características moderadas que se elevan a 4,800 metros de altura y se desplazan hasta 20 kilómetros de distancia.

Si se llegaran a presentar lluvias sobre la cadena volcánica, pueden generarse el descenso de lahares en diferentes barrancas del volcán. Por ello, se recomienda no permanecer dentro ni cerca de dichas áreas y no cruzarlas ante estos descensos, puntualizaron los expertos.

Las erupciones del volcán de Fuego han alcanzado hasta los 4,800 metros de altura. (Foto: Conred)

Recomendaciones

La Conred ha dado a conocer las siguientes recomendaciones para las personas que habitan en áreas cercanas al volcán: