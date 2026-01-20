Camión vuelca al colisionar con pasarela en la Aguilar Batres (video)

El piloto del camión perdió el control del mismo y colisionó con la pasarela del Transmetro.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja dos jóvenes heridos en barrio El Gallito
Un accidente de tránsito ha provocado tránsito la tarde de este martes 20 de enero, luego de que un camión colisionara con una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y 15 calle, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que por motivos que se desconocen, el piloto del camión perdió el control del mismo, provocando que impactara con las bases de la pasarela del Transmetro.
Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia y al arribar al lugar localizaron al conductor de dicho vehículo, atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, por lo que utilizaron equipo hidráulico para poderlo liberar.
Al momento de ser evaluado se confirmó de que la persona presenta golpes leves en diferentes partes del cuerpo y fue estabilizado en el lugar, donde comentó que resolvería su situación legal, señalaron los socorristas.