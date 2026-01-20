Camión vuelca al colisionar con pasarela en la Aguilar Batres (video)

#PrecauciónAlTransitar



Camión pierde el control y vuelca en calzada Aguilar Batres y 15 calle, zona 12, impacta las bases de la pasarela del Transmetro, circule con precaución en el sector



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona