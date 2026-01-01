Versión Impresa
¡Helada de Año Nuevo! Los Cuchumatanes amanecen cubiertos de blanco este 1 de enero

  • Por Geber Osorio
01 de enero de 2026, 14:42
Las llamas decoraron la helada que cubrió Los Cuchumatanes. (Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)

Las imágenes han impresionado a los usuarios de redes sociales tras ser difundidas.

Las bajas temperaturas provocaron que cayera una helada en las primeras horas de este jueves 1 de enero en la Sierra de Los Cuchumatanes, en Huehuetenango.

La página de Facebook, Ovejas y Llamas de la Sierra, la cual es de una granja ubicada en la Sierra de los Cuchumatanes, compartió las fotografías.

(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)
(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)

Las imágenes han sido admirada por los usuarios, debido a que la helada que ha cubierto de blanco el sector.

(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)
(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)

La helada cayó durante la madrugada de este Año Nuevo, luego del frente frío que ha azotado al territorio guatemalteco.

(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)
(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)

Durante las temporadas de frío ha sido un poco común este fenómeno en el noroccidente, donde es de los pocos lugares en el país en el que se pueden apreciar estas imágenes.

(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)
(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) indicó que en Todos Santos Cuchumatán, la temperaturas podrían descender hasta los 2ºC, pero debido a la altura de la Sierra, la sensación térmica podría ser más baja.

(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)
(Foto: Ovejas y Llamas de la Sierra)

