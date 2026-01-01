Vehículo se incendia en la autopista Palín-Escuintla este 1 de enero (video)

- El incendio acaparó la atención de los demás conductores que transitaban por la carretera. OTRAS NOTICIAS: Así se encuentra el tránsito en la ciudad este 1 de enero (videos) Un incendio vehicular se registró este jueves 1 de enero sobre el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla. El automotor prendió fuego en plena carretera, alarmando a los demás automovilistas. Bomberos voluntarios fueron alertados y al arribar al lugar, encontraron el automóvil completamente en llamas. Por lo tanto, se procedió a sofocar dicho incendio utilizando 125 galones de agua y espuma química, según señalaron los socorristas. El vehículo quedó destruido por las llamas este 1 de enero. (Foto: Bomberos Voluntarios) En el lugar solo hubo daños materiales. Según manifestaron, un posible cortocircuito fue lo que provocó que el vehículo se incendiara. En las imágenes se observa que los demás conductores detuvieran su marcha debido a la emergencia, que acaparó la atención de las personas. Mira aquí el video: AHORA:



Incendio vehicular en Autopista Palín-Escuintla. pic.twitter.com/eNwFwaSax5 — Vichoguate (@vichoguate) January 1, 2026