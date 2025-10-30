Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Simpatía", la captura de un asaltante que se volvió viral

  • Por Soy502
30 de octubre de 2025, 11:48
El capturado presuntamente mantiene vínculos con estructuras criminales del Barrio El Gallito. (Foto ilustrativa: istock)

El capturado presuntamente mantiene vínculos con estructuras criminales del Barrio El Gallito. (Foto ilustrativa: istock)

William Omar Chávez Velásquez, alias "Simpatía", fue recapturado en flagrancia en la zona 12 capitalina tras cometer un asalto dentro de un taxi colectivo. El criminal, con un extenso historial delictivo que suma 35 delitos y 28 ingresos a prisión, utilizó una tijera para amenazar a su víctima en la Avenida Petapa.

TE PUEDE INTERESAR: Reo que transmitió en redes sociales sorprendido con dinero y armas en Pavón

William Omar Chávez Velásquez, de 43 años y conocido como "Simpatía", fue recapturado por agentes de la comisaría 14 luego de ser sorprendido en flagrancia mientras asaltaba a una joven de 21 años dentro de un taxi colectivo en la 5 calle y avenida Petapa, zona 12 de la capital. 

Alias Simpatía ha tendido 28 ingresos a prisión por los 35 delitos que aparecen en su historial. (Foto: PNC)
Alias Simpatía ha tendido 28 ingresos a prisión por los 35 delitos que aparecen en su historial. (Foto: PNC)

Durante la detención, las autoridades incautaron una tijera que Chávez habría utilizado para amenazar a la víctima y despojarla de sus pertenencias. 

El capturado es señalado de asaltar a una joven de 21 años y amenazarla con una tijera mientras ambos eran pasajeros de un taxi colectivo. (Foto: PNC)
El capturado es señalado de asaltar a una joven de 21 años y amenazarla con una tijera mientras ambos eran pasajeros de un taxi colectivo. (Foto: PNC)

Chávez mantiene un historial criminal amplio, con 28 ingresos a prisiones del país entre 1999 y 2012, por 35 delitos, entre los que se incluyen robo, agresión, riñas en la vía pública, posesión y tenencia de drogas, portación ilegal de armas blancas y de fuego, robo de vehículos y lesiones culposas.

La PNC resaltó que a pesar de su condición física al capturado le aparecen antecedentes desde 1999 por varios delitos. (Foto: PNC)
La PNC resaltó que a pesar de su condición física al capturado le aparecen antecedentes desde 1999 por varios delitos. (Foto: PNC)

Se presume que el detenido tiene vínculos con estructuras criminales que operan en el barrio El Gallito, zona 3. Actualmente, fue puesto a disposición de un juzgado para los trámites legales correspondientes, mientras la Policía continúa con las investigaciones sobre su participación en otros hechos delictivos.

El detalle cronológico de los antecedentes de alias "Simpatía" es el siguiente: 

  1. Posesión de marihuana, octubre 1999
  2. Robo, enero 2000
  3. Robo, abril 2000
  4. Tenencia de estupefacientes, abril 2000
  5. Agresión, julio 2000
  6. Portación ilegal de arma blanca, junio 2000
  7. Ebriedad y escándalo, julio 2000
  8. Posesión para el consumo, julio 2000
  9. Portación ilegal de arma blanca, julio 2000
  10. Riña en vía pública, noviembre 2000
  11. Agresión, diciembre 2000
  12. Robo, diciembre 2000
  13. Riña, enero 2001
  14. Robo, febrero 2001
  15. Riña, marzo 2001
  16. Robo, abril 2001
  17. Robo, mayo 2001
  18. Agresión, octubre 2001
  19. Agresión, octubre 2001
  20. Riña tumultuaria, febrero 2002
  21. Riña, marzo 2002
  22. Agresión, julio 2002
  23. Tenencia de drogas, junio 2002
  24. Portación ilegal de arma blanca, junio 2002
  25. Portación ilegal de arma blanca, junio 2002
  26. Robo, julio 2003
  27. Portación de droga, julio 2003
  28. Agresión, noviembre 2003
  29. Posesión para el consumo, noviembre 2003
  30. Posesión para el consumo, agosto 2004
  31. Tenencia de drogas, junio 2006
  32. Portación ilegal de arma de fuego, noviembre 2007
  33. Robo agravado, diciembre 2007
  34. Robo de vehículos, diciembre 2007
  35. Lesiones culposas, enero 2012 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar