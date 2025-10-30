"Simpatía", la captura de un asaltante que se volvió viral

-

William Omar Chávez Velásquez, alias "Simpatía", fue recapturado en flagrancia en la zona 12 capitalina tras cometer un asalto dentro de un taxi colectivo. El criminal, con un extenso historial delictivo que suma 35 delitos y 28 ingresos a prisión, utilizó una tijera para amenazar a su víctima en la Avenida Petapa.

William Omar Chávez Velásquez, de 43 años y conocido como "Simpatía", fue recapturado por agentes de la comisaría 14 luego de ser sorprendido en flagrancia mientras asaltaba a una joven de 21 años dentro de un taxi colectivo en la 5 calle y avenida Petapa, zona 12 de la capital.

Alias Simpatía ha tendido 28 ingresos a prisión por los 35 delitos que aparecen en su historial. (Foto: PNC)

Durante la detención, las autoridades incautaron una tijera que Chávez habría utilizado para amenazar a la víctima y despojarla de sus pertenencias.

El capturado es señalado de asaltar a una joven de 21 años y amenazarla con una tijera mientras ambos eran pasajeros de un taxi colectivo. (Foto: PNC)

Chávez mantiene un historial criminal amplio, con 28 ingresos a prisiones del país entre 1999 y 2012, por 35 delitos, entre los que se incluyen robo, agresión, riñas en la vía pública, posesión y tenencia de drogas, portación ilegal de armas blancas y de fuego, robo de vehículos y lesiones culposas.

La PNC resaltó que a pesar de su condición física al capturado le aparecen antecedentes desde 1999 por varios delitos. (Foto: PNC)

Se presume que el detenido tiene vínculos con estructuras criminales que operan en el barrio El Gallito, zona 3. Actualmente, fue puesto a disposición de un juzgado para los trámites legales correspondientes, mientras la Policía continúa con las investigaciones sobre su participación en otros hechos delictivos.

El detalle cronológico de los antecedentes de alias "Simpatía" es el siguiente: