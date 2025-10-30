"Simpatía", la captura de un asaltante que se volvió viral

William Omar Chávez Velásquez, alias "Simpatía", fue recapturado en flagrancia en la zona 12 capitalina tras cometer un asalto dentro de un taxi colectivo. El criminal, con un extenso historial delictivo que suma 35 delitos y 28 ingresos a prisión, utilizó una tijera para amenazar a su víctima en la Avenida Petapa.
William Omar Chávez Velásquez, de 43 años y conocido como "Simpatía", fue recapturado por agentes de la comisaría 14 luego de ser sorprendido en flagrancia mientras asaltaba a una joven de 21 años dentro de un taxi colectivo en la 5 calle y avenida Petapa, zona 12 de la capital.
Durante la detención, las autoridades incautaron una tijera que Chávez habría utilizado para amenazar a la víctima y despojarla de sus pertenencias.
Chávez mantiene un historial criminal amplio, con 28 ingresos a prisiones del país entre 1999 y 2012, por 35 delitos, entre los que se incluyen robo, agresión, riñas en la vía pública, posesión y tenencia de drogas, portación ilegal de armas blancas y de fuego, robo de vehículos y lesiones culposas.
Se presume que el detenido tiene vínculos con estructuras criminales que operan en el barrio El Gallito, zona 3. Actualmente, fue puesto a disposición de un juzgado para los trámites legales correspondientes, mientras la Policía continúa con las investigaciones sobre su participación en otros hechos delictivos.
El detalle cronológico de los antecedentes de alias "Simpatía" es el siguiente:
- Posesión de marihuana, octubre 1999
- Robo, enero 2000
- Robo, abril 2000
- Tenencia de estupefacientes, abril 2000
- Agresión, julio 2000
- Portación ilegal de arma blanca, junio 2000
- Ebriedad y escándalo, julio 2000
- Posesión para el consumo, julio 2000
- Portación ilegal de arma blanca, julio 2000
- Riña en vía pública, noviembre 2000
- Agresión, diciembre 2000
- Robo, diciembre 2000
- Riña, enero 2001
- Robo, febrero 2001
- Riña, marzo 2001
- Robo, abril 2001
- Robo, mayo 2001
- Agresión, octubre 2001
- Agresión, octubre 2001
- Riña tumultuaria, febrero 2002
- Riña, marzo 2002
- Agresión, julio 2002
- Tenencia de drogas, junio 2002
- Portación ilegal de arma blanca, junio 2002
- Portación ilegal de arma blanca, junio 2002
- Robo, julio 2003
- Portación de droga, julio 2003
- Agresión, noviembre 2003
- Posesión para el consumo, noviembre 2003
- Posesión para el consumo, agosto 2004
- Tenencia de drogas, junio 2006
- Portación ilegal de arma de fuego, noviembre 2007
- Robo agravado, diciembre 2007
- Robo de vehículos, diciembre 2007
- Lesiones culposas, enero 2012