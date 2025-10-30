Reo que transmitió en redes sociales sorprendido con dinero y armas en Pavón

-

La Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón fue el centro de atención tras un video viral donde el interno José Luis Osoy Hernández presumía grandes fajos de dinero en efectivo y bebidas alcohólicas. Este escándalo provocó una requisa sorpresa del Sistema Penitenciario que localizó dos armas de fuego, efectivo y celulares.

Un video difundido en redes sociales mostró a José Luis Osoy Hernández, de 32 años, interno de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, presumiendo varios fajos de dinero en efectivo y bebidas alcohólicas dentro de su celda.

La publicación generó indignación a la población y llamó la atención de las autoridades penitenciarias.

El reo presumía de dinero en efectivo y otras comodidades dentro de su celda. (Foto: Nuestro Diario)

En un costal de mercado y una bolsa plástica tenía escondido el dinero. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

A raíz de esto, guardias del Sistema Penitenciario, junto a agentes de la Policía Nacional Civil, realizaron una requisa sorpresa en el área 5B, donde localizaron dos armas de fuego, Q25 mil, celulares y varios recipientes con licor, distribuidos en un saco de mercado y una bolsa negra.

Durante el operativo, también se incautó un celular a Mario René Gálvez Ponce, de 28 años.

Se incautaron cuatro celulares con sus respectivos cargadores. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Ambos internos fueron trasladados al juzgado correspondiente, donde enfrentarán nuevos cargos por la tenencia de objetos prohibidos dentro del centro penitenciario.

Los guardias del Sistema Penitenciario también localizaron dos armas de fuego. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Respecto a sus antecedentes, José Luis Osoy ingresó a Pavón el 31 de julio de 2018, condenado por posesión de material pornográfico con fines de difusión que involucra a menores de edad, mientras que Mario Gálvez ingresó el 3 de julio de 2021, señalado por homicidio.