Más de doce árboles caídos tras remolino registrado en el perímetro de la ciudad

Autoridades trabajan para despejar vías y retiro de escombros.

Un remolino local registrado esta tarde de jueves en la Ciudad de Guatemala provocó la caída de más de 12 árboles y daños en el tendido eléctrico en distintos sectores de la zona 11, según detalló la Municipalidad de Guatemala.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las lluvias y vientos fuertes provocaron varias emergencias en la ciudad, entre ellas la caída de árboles que obstruyeron calles y afectaron algunas viviendas.

Asimismo, indicó que se coordinan acciones junto con otras instituciones con el fin de atender los incidentes reportados.

Un video publicado por la Municipalidad de Guatemala muestra la magnitud del fenómeno natural desde las alturas entre fuertes vientos y rayos.

Todo el equipo municipal esta en apresto y en las calles atendiendo las distintas emergencias.



Todo el equipo municipal esta en apresto y en las calles atendiendo las distintas emergencias.

El alcalde Ricardo Quiñonez, indicó que tras los daños, personal de Podas y Talas, Limpia y Verde, Alumbrado Público, Policía Municipal, PMT, AVE y Bomberos Municipales trabajan para retirar ramas y troncos de las vías afectadas, restablecer la circulación vehicular y reducir riesgos en el sector.

Hasta el momento equipos municipales permanecen en el área atendiendo los reportes de emergencia.

Además, las Alcaldías Auxiliares colaboran en la identificación de puntos críticos y en la comunicación con los vecinos, con el fin de agilizar la atención y el seguimiento de los daños.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población evitar acercarse a árboles o postes con cables caídos, no mover ramas ni escombros en contacto con líneas eléctricas y conducir con precaución mientras continúan las labores de limpieza.

Ademas, la Municipalidad de Guatemala indica sobre realizar reportes de emergencias al 1551 o al 2285-0200.