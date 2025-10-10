"Se trata de un remolino y no un tornado, aclara Insivumeh tras fuertes lluvias

-

Autoridades confirman formación de remolino tras tormenta local con caída de granizo.

Esta tarde de jueves 9 de octubre se confirmó la formación de un remolino de aire durante una tormenta local registrada en la Ciudad de Guatemala, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)

Las lluvias de este jueves formaron una especie de tornado que trajo severas tormentas a distintos puntos de la ciudad.



Así se pudo apreciar desde las oficinas de Nuestro Diario y Soy502



: Érick Aifán pic.twitter.com/cfM5mhL6u0 — Soy 502 (@soy_502) October 9, 2025

El fenómeno ocurrió cerca de las cuatro de la tarde y estuvo acompañado de lluvias intensas y caída de granizo en distintos sectores de la capital.

Según el boletín del Insivumeh, estos eventos se originan por corrientes internas dentro de nubes tipo Cumulonimbus, las cuales generan tormentas locales y lluvias convectivas.

Potente tormenta con granizo en el km 20 carretera a El Salvador pic.twitter.com/y5CMLfcYQk — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 9, 2025

Además, explicó que este tipo de condiciones meteorológicas se asocia al calentamiento diurno, el ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica.

El pronóstico indica que las lluvias podrían continuar durante la tarde y la noche. Aunque no se prevé la formación de nuevos remolinos, la institución advirtió sobre posibles inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo.