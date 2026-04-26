¡Atención! Veteranos militares anuncian bloqueos en todo el país

-

Las movilizaciones se realizarán en diferentes departamentos del país.

Asociaciones de Veteranos Militares y Expatrulleros de Autodefensa Civil, anunciaron que realizarán una serie de bloqueos a nivel nacional para el próximo martes 28 de abril.

La convocatoria fue dirigida al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes informaron de la medida es ante la falta de aprobación de las iniciativas de ley 6416, 6570 y 6630, que buscan obtener reconocimientos económicos y beneficios adicionales a los ya establecidos en el Decreto 51-2022..

De acuerdo con las organizaciones, los bloqueos afectarán departamentos como Petén, Izabal, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango.

Los veteranos indicaron que mantendrán los bloqueos hasta que atiendan sus demandas. (Foto: Archivo/Soy502)

Los puntos más afectados podrían ser Machaquilá en Petén; La Ruidosa en Izabal; La Fragua y Río Hondo en Zacapa; El Rancho y Sanarate en El Progreso; así como en Cobán.

Mientras que en la capital, pretenden bloquear el área del Aeropuerto Internacional La Aurora, lo que podría afectar en el tránsito de la ciudad. Según los veteranos, sostendrán los cierres hasta que atiendan sus demandas.