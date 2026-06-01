Surge otro video del accidente de ambulancia tras imprudencia de motorista en Mixco

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Una cámara de vigilancia captó desde otro ángulo el momento en que sucedió el fuerte accidente de tránsito este lunes 1 de junio.

La grabación de otra cámara de seguridad muestra el momento en que se produjo el accidente de una ambulancia de Bomberos Municipales en el bulevar Tulam Tzú, zona 4 de Mixco.

En las imágenes se observa que el vehículo de emergencia que se dirigía a cubrir una emergencia, pierde el control al intentar esquivar a un motorista que circulaba a su paso sobre dicho bulevar.

Debido a las maniobras del conductor de la ambulancia, esta se termina subiendo al arriate central, pasándose a la vía contraria y aún logra esquivar a un autobús para evitar una colisión más grave.

Finalmente se empotró en un predio, lo que provocó daños materiales.

Mira aquí el video:

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Sale a luz otro video de como piloto de una ambulancia de Bomberos Municipales realiza maniobra para… pic.twitter.com/MdZm52q4Gu — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) June 1, 2026

Cabe mencionar que obstruir el paso de una unidad de socorro conlleva sanciones severas bajo el Artículo 185, con multas de hasta Q25 mil.

La PMT advierte que estas acciones pueden derivar en procesos penales ante el Ministerio Público (MP) si la imprudencia provoca accidentes con personas heridas o fallecidas.