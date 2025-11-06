Los Calavera: Las escuchas que reprodujeron en la audiencia

-

Este jueves 6 de noviembre, continuó la audiencia de etapa intermedia en contra de integrantes de la banda "Los Calavera", acusados de dos asesinatos.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado continuó con la presentación de indicios en contra de integrantes de Los Calavera, como parte de la audiencia de etapa intermedia.

Entre los indicios en contra de esta estructura, acusada del asesinato de dos directivos de un hospital de la zona 10, están fotogramas, videos, testigos y escuchas telefónicas.

Durante este jueves, los fiscales continuaron reproduciendo escuchas telefónicas, las cuales muestran cómo la estructura, después de asesinar a los dos directivos, continuaba extorsionando al hospital y exigiéndole grandes sumas de dinero.

La extorsión surgió luego de que el hospital ya no quisiera contratar los servicios a una empresa de transporte, cuyo dueño es el mismo jefe de la banda criminal.

Esta es parte de una de las escuchas:

- Directivo del hospital: "A lo que voy es que si quiero llegar al final de esta babosada, mi gestión también se termina y la de la directiva actual".

- Integrante de Los Calavera: "Cuánto nos querés pagar, así huevudo, así le digo al jefe y que él tome la decisión si lo acepta o no lo acepta, pero te lo adelanto que no va a ser 100 o 200 mil pesos. Esos 180 mil lo quiero para viernes, espera mi llamada".

- Directivo del Hospital: "Esa es otra historia, cómo vamos a hacer la entrega de ese dinero, yo miro como completarte más suma de dinero, yo estoy esforzando, dando el último pedazo que tengo para juntar lo más que se pueda y tengo que ver como evadir los últimos controles que hay y llegar a una cifra y con eso entendernos".

Escucha telefonica reproducida en audiencia contra Los Calavera pic.twitter.com/aQ8MmAgMIp — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 6, 2025

La audiencia de etapa intermedia continuará este viernes 7 de noviembre.

La banda

En julio de 2023, siete personas fueron capturadas, acusadas de integrar la banda "Los Calavera", sanguinaria estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

A la banda se le atribuye el asesinato de dos integrantes de la Junta Directiva de un hospital privado ubicado en la zona 10 capitalina.

De los siete, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

Los crímenes

La banda fue capturada por los asesinatos del ingeniero Francisco Galindo y el doctor Mario Meza.

El 23 de diciembre de 2022 se registró un ataque armado en la zona 10 capitalina. El ataque fue directo en contra del ingeniero Galindo, en ese momento gerente general de un hospital en la zona 10.

El cuerpo del médico quedó en el interior de una camioneta blanca.

Meses después, el 16 de agosto de 2023, se registró otro ataque armado, esa vez en contra del doctor Meza, quien también trabajaba para el mismo hospital.

La banda Los Calavera está acusada del asesinato de Francisco Galindo y Mario Meza. (Foto: captura de pantalla)

La investigación de ambos hechos empezó de manera separada, por la diferencia de tiempo, aunque al principio estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, posteriormente fue asignada a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Los investigadores se dieron cuenta de las similitudes en los ataques y también coincidía el lugar de trabajo de ambos. Fue así como se percataron que los asesinatos estaban relacionados y que el móvil fue una venganza por parte del líder de "Los Calavera" quien, a su vez, era dueño de varios microbuses que prestaban servicio de transporte a este hospital y otras empresas.

De acuerdo con la investigación, el hospital ya no iba a contratar los servicios de transporte, lo cual le dejaba grandes ganancias, esto ocasionó que Sil los empezara a extorsionar y que terminara con los asesinatos.