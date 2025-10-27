NutriHuertos: cultiva tus propios alimentos en casa

-

Talleres de NutriHuertos enseñan a preparar abono, sembrar y cuidar cultivos caseros de forma natural.

NutriHuertos es una iniciativa ayuda a convertir un pequeño rincón de la casa, como un balcón o una terraza, en una fuente de alimentos frescos, saludables y cultivados por los propios dueños del hogar. Entre sus ventajas están el consumir alimentos sin químicos y completamente orgánico.





El proyecto NutriHuertos enseña a vecinos a crear huertos sostenibles y cosechar alimentos frescos en casa. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Este proyecto es impulsado por la Municipalidad de Guatemala, además cuenta con la colaboración de la Escuela Taller, la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de Asuntos Sociales, con esto se logra enseñar a los vecinos involucrados a que sus cultivos sean sostenibles.





Los propios vecinos cuidan un huerto comunal de donde sacan la semillas para sus huertos de casa. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Actualmente, la Dirección del Centro Histórico mantiene varias actividades para promoverlos, con sedes como la Antigua Tipografía Sánchez & De Guise abre sus puertas a quienes quieran construir su propio huerto.

Desde como encontrar el lugar adecuado, hasta la forma de armarlo y qué cultivos son apropiadas en qué épocas del año se enseña a quienes llegan a recibir las capacitaciones.





Con NutriHuertos, la Municipalidad de Guatemala promueve el cultivo orgánico en balcones y terrazas. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Para participar en este proyecto, solo hay que estar pendiente de las redes sociales de la Municipalidad de Guatemala y de las alcaldías auxiliares, donde se publican las fechas de los talleres, entregas de semilla y otras actividades relacionadas con el tema.

Cambio tangible

"Ya coseché rábanos, acelgas, tengo cebolla, hasta limones... y todo lo aprendí aquí", relató una vecina que participa en los mismos.

Aunque depende la época del año, también se puede sembrar en casa fresa, higo, perejil, hierbabuena, cilantro, tomate, güisquil, entre otros.





Vecinos aprenden a sembrar y cosechar con NutriHuertos (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Cómo preparar abono casero con restos de verduras o la mezcla de ajo con jabón como insecticida natural, técnicas enseñadas en los talleres semanales. Cada consejo, cada enseñanza, se traduce en un cambio tangible para quienes adoptan estas prácticas en su hogar.

Pero el verdadero valor de este club no está solo en la cosecha. Se mide en las sonrisas compartidas, en la solidaridad que crece entre los miembros.

