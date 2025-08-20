Hallan sin vida a Thelma Galindo, mujer desaparecida en San Cristóbal

Thelma Galindo salió de su casa y nunca regresó. Hoy su cuerpo ha sido localizado en el fondo de un barranco.
EN CONTEXTO: Así fue vista por última vez la mujer que desapareció en San Cristóbal, Mixco
Thelma Gricelda Galindo Oscal, de 59 años, desapareció el domingo 3 de agosto cuando salió de su casa, ubicada en Residenciales Villas Club El Dorado, 40 calle, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.
Una familiar de la desaparecida, contó a Soy502 que Galindo salió diciendo que solo iría a caminar, por lo que únicamente llevaba un pachón de agua color rosado.
Desde ese momento, familiares y amigos no pararon de buscarla. Solicitaron acceso a cámaras del sector, pero todo fue en vano, pues nunca lograron obtener ningún rastro de Galindo.
El hallazgo
Este miércoles 20 de agosto, Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una persona fallecida en un terreno baldío ubicado en el kilómetro 15 ruta al Pacífico.
Al llegar a lugar, los cuerpos de socorro constataron que se trata de una mujer, cuyo cuerpo ya está en avanzado estado de descomposición.
Junto al cuerpo fue hallado un pachón en color rosa.
Hija la identifica
Según las autoridades, una hija de Thelma llegó al lugar e identificó el cuerpo de la víctima.
Hasta ahora se desconocen las causas de la tragedia, pero autoridades ya están investigando el caso.